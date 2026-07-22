Tomás Vodanovic (FA) por aprobación de la compensación total a los municipios en la megarreforma: “Chile se vuelve un país aún más desigual. Decepcionante”

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se refirió a la aprobación, en la comisión mixta, de las compensaciones a los municipios por la exención del pago de contribuciones, en el marco de la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional.

Cabe recordar que la comisión mixta estuvo integrada por los diputados Diego Schalper (RN), Agustín Romero (Partido Republicano), Flor Weisse (UDI), Jorge Brito (Frente Amplio) y Daniel Manouchehri (PS), junto con los senadores Javier Macaya (UDI), Rodolfo Carter (IND-REP), Daniella Cicardini (PS), María José Gatica (RN) y Paulina Vodanovic (PS).

Por seis votos a favor y tres en contra, la instancia aprobó la fórmula propuesta por el Ejecutivo, que busca restituir el 100% de los recursos que dejarán de percibir los municipios producto de la exención, ya sea mediante ingresos propios o a través del Fondo Común Municipal.

En ese contexto, a través de X, el jefe comunal de Maipú comentó: “Municipios como Las Condes dejarán de recaudar $13.000 millones, ya que sus vecinos no pagarán contribuciones. Pero el Estado decide compensar en un 100% esos recursos vía Presupuesto General de la Nación. Es decir, vecinos de Maipú y del resto de Chile, con sus impuestos, deberán financiar los presupuestos estratosféricos de comunas de mayores ingresos. Se agrandan aún más las enormes desigualdades que existen, con un financiamiento sumamente regresivo”.

“Quienes viven en carencia y deben aceptar que sus municipios no tengan recursos para atender lo básico deberán financiar, con sus impuestos, los servicios de lujo de quienes más tienen. Decían que querían defender a la clase media, pero hicieron todo lo contrario. Chile se vuelve un país aún más desigual. Decepcionante”, cuestionó.