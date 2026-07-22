El Comité Técnico de Acceso decidió extender el periodo de inscripción a la PAES regular 2026 hasta el lunes 27 de julio a las 13:00 horas debido a los estragos ocurridos por las fuertes lluvias que han azotado a gran parte del país.

La forma de postular es a través del formulario de registro disponible en acceso.mineduc.cl o demre.cl; desde ahí se debe rellenar con los datos requeridos, seleccionar la sede de rendición e inscribir las pruebas. Al finalizar, se debe descargar la Tarjeta de Identificación y revisar que los datos sean los correctos.

“Ante la contingencia climática que atraviesa el país, nuestra prioridad es dar tranquilidad a las familias y asegurar que nadie se quede fuera del proceso por problemas de conectividad o razones ajenas a su voluntad. Por eso, hemos extendido el plazo de inscripción para la PAES Regular (…). Esta es una medida para todas las personas que deseen rendir la prueba, con la que reafirmamos nuestro compromiso de resguardar el acceso y la igualdad de oportunidades en la educación superior”, aseguró la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés.

Por su parte, la directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE), Leonor Varas, añadió que “como DEMRE empatizamos y solidarizamos con las personas afectadas por la emergencia climática de estos últimos días, especialmente con quienes viven en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso. En ese espíritu, concordamos con la Subsecretaría de Educación Superior y el Comité Técnico de Acceso del Subsistema Universitario, que ha decidido extender el plazo para inscribirse a la PAES Regular”.

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