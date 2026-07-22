  • 24 de septiembre: publicación de la Oferta Definitiva de Carreras, Vacantes y Ponderaciones para la Admisión 2027.
  • 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre: aplicación de la PAES Regular 2026, Admisión 2027.
  • 4 de enero de 2027: entrega de resultados de puntajes de la PAES Regular 2026, Admisión 2027.
  • Del 4 al 7 de enero de 2027: etapa de postulación a las universidades, Admisión 2027.
  • 18 de enero de 2027: entrega de resultados del proceso de selección a las universidades, Admisión 2027.
  • Del 19 al 21 de enero de 2027: primera etapa de matrícula, Admisión 2027.
  • Del 22 al 28 de enero de 2027: segunda etapa de matrícula, Admisión 2027.