Samsung presenta su nueva generación de plegables: Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 y Flip8

Este miércoles, Samsung presentó su nueva generación de celulares plegables, compuesta por los modelos Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8.

La compañía planteó los tres formatos con distintos enfoques: productividad y creación de contenido en los modelos Fold, y portabilidad y funciones de inteligencia artificial en el Flip.

La nueva línea incorpora mejoras en pantallas, cámaras, batería y rendimiento, además de nuevas funciones de inteligencia artificial a través de Galaxy AI. Los equipos también integran herramientas orientadas a la privacidad y seguridad de los datos personales.

De acuerdo con la compañía surcoreana, la nueva generación busca ampliar las alternativas dentro de su oferta de dispositivos plegables, con diferencias en tamaño, formato y capacidades entre los tres modelos.

Galaxy Z Fold8

El Galaxy Z Fold8 incorpora un nuevo diseño de pantalla que busca facilitar el paso entre interacciones rápidas en el panel externo y una experiencia de mayor tamaño al desplegar el equipo. El dispositivo pesa 201 gramos, lo que lo convierte, según Samsung, en el modelo Fold más liviano de la compañía hasta ahora.

Su pantalla externa tiene una relación de aspecto de 10:16, mientras que la principal, una vez desplegada, utiliza una proporción de 4:3. Esta última está pensada para actividades como ver videos, jugar y leer contenidos de formato largo.

Entre sus principales características se encuentran:

Procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy.

Batería de 4.800 mAh.

Tecnología Flex Titanium, con una estructura basada en titanio para reforzar el soporte de la pantalla.

Brillo de hasta 3.000 nits, junto con Vision Booster y un acabado de baja reflectancia para mejorar la visualización en exteriores.

Dos cámaras de 50 MP, una gran angular y otra ultra gran angular.

Función Dual Recording, que permite grabar simultáneamente desde ambos lados del dispositivo.

Herramienta My FanCam, que realiza seguimiento automático del sujeto seleccionado y ajusta el encuadre.

Ready for our newest foldable member? Say hello to #GalaxyZFold8 👋 #GalaxyAI Watch the full event on Galaxy Unpacked Live 👇https://t.co/QTOWcyDHkL pic.twitter.com/6YWJRorezC — Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 22, 2026

Galaxy Z Fold8 Ultra

El Galaxy Z Fold8 Ultra es el modelo de mayores dimensiones de la nueva generación. Cuenta con una pantalla principal de 8 pulgadas y un grosor de 4,1 mm cuando está desplegado. Su peso es de 215 gramos.

El equipo incorpora un sistema de cámaras de mayor resolución y herramientas destinadas a la grabación y edición de contenido directamente desde el dispositivo.

Entre sus principales características destacan:

Cámara principal de 200 MP con HDR en el modo de 200 MP.

Cámara ultra gran angular de 50 MP, con funciones para fotografías amplias y tomas macro.

Tecnología Nightography para fotografías y videos en condiciones de poca luz.

Grabación de video en 8K mediante el códec APV.

Función Cine LUT para aplicar ajustes de color y tonalidad a los videos.

Procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy.

Batería de 5.000 mAh.

Carga rápida de 45 W mediante una arquitectura de carga de doble vía.

Sistema de refrigeración basado en grafito expandido para ayudar a disipar el calor durante tareas exigentes.

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Galaxy Z Flip8

El Galaxy Z Flip8 mantiene el formato plegable vertical de la línea Flip y apuesta por un diseño más compacto. El equipo pesa 180 gramos y tiene un grosor de 6,1 mm.

Uno de sus principales cambios está en FlexWindow, la pantalla externa del dispositivo, que ahora integra aplicaciones, información y funciones impulsadas por inteligencia artificial. Entre ellas se encuentra Now Brief, que entrega información personalizada y próximos pasos directamente desde la pantalla externa.

Además, Gemini Intelligence permite realizar algunas acciones mediante comandos de voz o activaciones desde el equipo, con compatibilidad con distintas aplicaciones y servicios.

Entre sus principales características se encuentran:

Pantalla externa FlexWindow con acceso a aplicaciones y funciones de IA.

Now Brief, con información y recomendaciones personalizadas.

Integración de Gemini Intelligence para automatizar determinadas acciones.

Cámara de 50 MP con ProVisual Engine.

Flex Mode para grabar contenido sin utilizar las manos.

Camcorder Grip con Zoom Rocker para facilitar la grabación en movimiento.

Función Super Steady con opción de bloqueo horizontal.

FlipShot para personalizar FlexWindow y realizar selfies en modo espejo.

Mirror View, que permite revisar la imagen en la pantalla externa antes de tomar una fotografía.

Galaxy AI suma nuevas funciones en los tres modelos

La nueva generación incorpora funciones de Galaxy AI adaptadas a los distintos formatos de los dispositivos. Entre ellas se encuentra Now Brief, que ofrece información personalizada relacionada con las rutinas y necesidades del usuario, y Now Nudge, que puede sugerir acciones a partir del contexto de una conversación.

También se incluye Gemini Intelligence, que permite realizar determinadas tareas mediante instrucciones en lenguaje natural y automatizar acciones en más de 40 aplicaciones y servicios compatibles, según Samsung.

En los modelos plegables de mayor tamaño, Gemini Notebook permite reunir notas, imágenes, grabaciones, archivos y documentos en un mismo espacio. Además, la vista dividida permite arrastrar y soltar archivos e imágenes para generar distintos tipos de contenidos, como resúmenes de audio, infografías e informes.

Samsung también anunció nuevas funciones relacionadas con seguridad y privacidad. La serie incorpora Samsung Knox, mientras que One UI 9.0 suma un panel de actividad de AI Assistant que permite revisar las automatizaciones realizadas por la IA. Los equipos también incluyen Privacy Alerts para advertir sobre posibles riesgos relacionados con permisos y acceso a información.

Disponibilidad y precios