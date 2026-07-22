Natalia Duco pide renuncia de directora (s) del IND tras polémica por conciertos de BTS

En medio de la polémica por el uso del Estadio Nacional para los conciertos de BTS, la ministra del Deporte, Natalia Duco, habría solicitado la renuncia de la directora nacional subrogante del Instituto Nacional del Deporte (IND), Lorena Castillo, según el medio digital El Deportivo.

Su salida se da luego de que el Ministerio del Deporte confirmara que aceptaba la propuesta técnica de DG Medios para la utilización y realización de los recitales de la banda surcoreana, programados para el 14, 15 y 16 de octubre.

La controversia inició luego de que el IND informara que la productora no garantizaba la protección del césped ni la realización de la programación deportiva prevista para esas semanas.

La polémica escaló a protestas y diversas manifestaciones de las Army, el nombre de las fanáticas y fanáticos de la banda, que incluso se manifestaron en el frontis de La Moneda y dejaron varios mensajes atacando a Duco en sus redes sociales.

Incluso, las entradas habían comenzado a venderse en abril y ya las tres fechas habían hecho sold-out.

Por ello es que se habría pedido la salida de Lorena Castillo, quien estaba en el organismo desde el segundo gobierno de Sebastián Piñera y que, incluso, se perfilaba como la principal candidata a quedarse con el cargo de directora nacional a través de un concurso público.

Nuevo director subrogante: Juan Pablo Salgado

Durante la jornada, el Ministerio del Deporte anunció que Juan Pablo Salgado asumirá la subrogancia del cargo.

Salgado se desempeñaba como Jefe Titular de la División de la Actividad Física y Deporte e ingresó al servicio por Alta Dirección Pública en 2021.

Además, cuenta con experiencia en gestión deportiva en el sector público como privado, ocupando cargos de alta gerencia.

Cabe recordar que el puesto se encuentra vacante desde enero de este año, por lo cual, desde el Ministerio, se realizarán las gestiones con el Servicio Civil para la apertura del concurso a través del Sistema de Alta Dirección.