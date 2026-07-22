Suspenden licencia y decretan arraigo nacional a conductor que habría provocado fatal atropello en metro de Viña del Mar

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar decretó arraigo nacional y la suspensión de la licencia de conducir al conductor que habría provocado el ingreso de un vehículo, el pasado martes 21 de julio, a una estación de trenes de la comuna.

Cabe recordar que el accidente vehicular causó el fallecimiento de una persona y dejó a cuatro personas heridas.

La magistrada María Alejandra Radic constató la participación del imputado y explicó cómo se produjeron los ilícitos: “Se ha dado cuenta de que el imputado se trasladaba el día de ayer por la calle Álvarez, desde la segunda pista de circulación de esa arteria, que es unidireccional, e intenta virar a la izquierda hacia la tercera pista de circulación, intentando ingresar a la plaza Sucre, impactando a otro vehículo, el cual pierde el control e ingresa a la estación del metro“.

“Entendemos que, efectivamente, en este estadio procesal se puede justificar que el imputado conducía el vehículo que en definitiva realiza la maniobra que da origen a esta colisión“, agregó.

En esa misma línea, precisó que “si el imputado no hubiera realizado esta maniobra prohibida y no hubiera infringido la Ley de Tránsito, no se habría generado el impacto con este tercer vehículo que, según se ha dado cuenta en esta audiencia, era conducido por una persona que no tenía licencia de conducir y cuya documentación del vehículo se encontraba vencida. Sin perjuicio de estos elementos, es el actuar del imputado el que en definitiva hace que se produzca el impacto con este vehículo que ingresa a la estación del metro”.

Asimismo, rechazó la solicitud del Ministerio Público de decretar prisión preventiva para el sujeto, debido a que este no contaba con antecedentes previos, por lo que dictó la suspensión de la licencia de conducir y arraigo nacional. Además, fijó un plazo de 120 días para investigar los hechos.

El sujeto fue imputado por los delitos de cuasidelito de homicidio, además de lesiones graves y menos graves; en paralelo también se detuvo al otro conductor involucrado en la colisión.