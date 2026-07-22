Universal Pictures confirma fecha de estreno para el biopic de Snoop Dogg

Universal Pictures confirma la fecha de estreno del biopic sobre Snoop Dogg, titulado “Snoop”, programado para llegar a las salas de cine el 6 de agosto de 2027. La película, anunciada el año pasado, tiene a Craig Brewer en la dirección, cineasta conocido por títulos como “Hustle & Flow”, “Footloose” y “Dolemite Is My Name”.
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Jonathan Daviss encabeza el elenco principal
Según reportó NME, el actor de “Outer Banks”, Jonathan Daviss, interpretará al legendario rapero en el filme. Tras confirmarse su elección, Snoop Dogg celebró la noticia en redes sociales con el mensaje “¡Vamos sobrino! ¡Es hora!”, mientras Daviss respondió con la frase “Bow wow wow” en su propia publicación.
La producción marca el primer proyecto desarrollado bajo el acuerdo general entre Universal y Death Row Pictures, el sello de contenido del artista. Brian Grazer, productor de Imagine Entertainment y responsable de “8 Mile”, producirá la cinta junto a Snoop Dogg y Sara Ramaker, presidenta de Death Row Pictures. Hasta el momento no se confirman detalles sobre la trama ni si el filme abordará toda la carrera del rapero o se centrará en un periodo específico de su vida.
El proyecto había sido anunciado por primera vez en 2022, con Joe Robert Cole como guionista y Allen Hughes vinculado inicialmente a la dirección. De forma paralela, a comienzos de este año se confirmó que Snoop Dogg también protagonizará una nueva cinta de terror del director Eli Roth, actualmente en desarrollo.
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