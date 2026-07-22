Miguel Vargas, gobernador de Atacama, por impacto del sistema frontal: “Estamos hablando de un hecho histórico”

Esta jornada, el gobernador de Atacama, Miguel Vargas, en conversación con CNN Chile Radio, entregó un balance respecto a los daños que ha sufrido la región tras el fuerte sistema frontal.

Respecto de la evaluación en general, Vargas sostiene que existen “80 personas que están aisladas por una gran acumulación de nieve. Hay una presunta desgracia en ese sector (Junta Valeriano); es una información que tiene que oficializar el jefe de la Defensa Nacional, el general Paredes. Pero lo que queremos es no tener que lamentar más accidentes con consecuencias fatales”.

“Tenemos diversas localidades que están en condición de aislamiento, por ejemplo, la caleta Chañaral de Aceituno, el sector Llanos de Lagarto, el sector Canto del Agua, el sector de Totoral”, añade la autoridad regional.

Afectaciones a la infraestructura

Durante la jornada, el Ministerio de Obras Públicas confirmó que se mantenía la afectación en la Ruta 5 Norte, particularmente en el tramo entre Vallenar y Caldera, debido a la activación de quebradas y acumulación de agua que ocurrió el pasado fin de semana.

La información que mantiene el gobernador es que “(las autoridades) estaban haciendo todos los esfuerzos para, a lo menos, habilitar de manera parcial los tramos”.

Además, producto de la emergencia, hay un corte del suministro de agua potable en Freirina y Huasco, que lleva más de 48 horas. “Estamos con la empresa sanitaria trabajando en un plan de contingencia”, sostuvo.

Impacto de la situación

La emergencia es casi inédita, ya que la zona no se caracteriza por ser lluviosa, ya que “normalmente, en la región de Atacama, en promedio, precipitan 20 milímetros. Eso es lo normal. Solo este fin de semana, si consideramos el agua caída en la comuna de Alto del Carmen, sobrepasamos los 200 milímetros“, sostiene Vargas.

“Nos remontamos al 97, del año 98, y no encontramos… ni siquiera en el aluvión del 2015, ni tampoco el 2017, cantidades de agua caída como las que tuvimos este fin de semana. Estamos hablando de un hecho histórico“, añadió.

Tras la emergencia climática, este lunes, el presidente José Antonio Kast decretó estado de catástrofe para la provincia del Huasco y además, ayer visitó la Delegación Presidencial de Copiapó para encabezar una mesa técnica con otras autoridades.

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