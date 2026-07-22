Temblor magnitud 4.9 remece a San Pedro de Atacama durante la tarde de este miércoles

Un temblor se registró durante la mañana de este miércoles 22 de julio en el norte del país, en la Región de Antofagasta, y el cual se percibió en San Pedro de Atacama.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el temblor tuvo una magnitud de 4,9 con una profundidad de 109 kilómetros.

El evento fue localizado a 44 kilómetros al soroeste de San Pedro de Atacama y se registró a las 13:34 horas.