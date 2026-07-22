Stefan Kramer expande la gira “Show de Emergencia” con fechas en Chile y Argentina

Stefan Kramer continuará recorriendo escenarios con “Show de Emergencia”, el espectáculo con el que volvió al humor de contingencia tras su paso por el Festival de Viña del Mar 2026.
Durante las próximas semanas, el imitador tiene confirmadas presentaciones en Santiago, Viña del Mar y Buenos Aires, ampliando un montaje que combina actualidad, improvisación y algunos de los personajes más reconocibles de su carrera.
La gira comenzará el 24 de julio en Club Amanda, continuará el 14 de agosto en el Hotel Almacruz y seguirá el 21 de agosto en Club Chocolate, ambos en Santiago.
Posteriormente, el comediante cruzará la cordillera para presentar por primera vez este espectáculo en Buenos Aires, con funciones programadas para el 4 y 5 de septiembre en Abasto Concert.
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Tras ello, regresará a Chile para presentarse el 12 de septiembre en el Teatro Sporting de Viña del Mar.
Un espectáculo que cambia con la contingencia
“Show de Emergencia” está construido sobre la actualidad nacional y combina imitaciones de figuras del mundo político, deportivo, televisivo y del espectáculo con segmentos de improvisación e interacción con el público.
Cada función incorpora referencias distintas dependiendo del momento en que se presenta, y uno de los hitos del recorrido será su expansión internacional.
Las funciones anunciadas para el 4 y 5 de septiembre en Abasto Concert, en Buenos Aires, marcarán la expansión internacional del espectáculo y llevarán por primera vez este formato al público argentino.
Fechas confirmadas de “Show de Emergencia”
- 24 de julio: Club Amanda, Santiago
- 14 de agosto: Hotel Almacruz, Santiago
- 21 de agosto: Club Chocolate, Santiago
- 4 de septiembre: Abasto Concert, Buenos Aires
- 5 de septiembre: Abasto Concert, Buenos Aires
- 12 de septiembre: Teatro Sporting, Viña del Mar
Entradas ya disponibles a través de Passline.
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