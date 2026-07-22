DC acusa al ministro Quiroz de “mentir al país” y niega apoyo político a la megarreforma

La Democracia Cristiana acusó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de “mentir al país” y negó haber comprometido su respaldo político a la denominada megarreforma impulsada por el Gobierno.

A través de una declaración pública difundida este miércoles, el partido rechazó “categóricamente” las afirmaciones del secretario de Estado, a quien atribuyó haber intentado instalar la idea de que la colectividad votó favorablemente la iniciativa.

“Esa afirmación es falsa, el ministro Quiroz le mintió al país. La Democracia Cristiana no ha comprometido su respaldo político a una iniciativa cuyo contenido central contradice nuestros principios”, sostuvo la colectividad.

DC respalda actuación de sus parlamentarios

El partido entregó su respaldo a la labor desarrollada por sus diputados y diputadas durante la tramitación del proyecto, destacando que han actuado con autonomía y convicción legislativa.

Según la declaración, los parlamentarios han promovido modificaciones relacionadas con las comunas, el fortalecimiento del municipalismo y la protección de las personas mayores.

La colectividad recalcó que esas actuaciones no pueden ser interpretadas como un apoyo político al conjunto de la reforma propuesta por el Ejecutivo.

📢 | Por Declaraciones del ministro Jorge Quiroz en aprobación de la Mega reforma. “le mintió al país. La DC no ha comprometido su respaldo político a una iniciativa cuyo contenido central contradice nuestros principios que inspiran y orientan nuestra acción política.” pic.twitter.com/bfMiTS7ied — Democracia Cristiana (@PDC_Chile) July 22, 2026

“No aceptaremos que el Gobierno utilice el prestigio de la DC”

La Democracia Cristiana también acusó al Ejecutivo de intentar atribuirse triunfos legislativos a partir de la actuación de sus parlamentarios.

“No aceptaremos que el Gobierno utilice el prestigio, la historia y el capital político de la Democracia Cristiana para atribuirse triunfos legislativos y darle legitimidad a un proyecto que no lo tiene”, afirmó.

El partido agregó que la reforma, “en su esencia”, no representa sus convicciones y aseguró que continuará legislando con independencia.

“La Democracia Cristiana seguirá legislando con independencia, responsabilidad y siempre al servicio de Chile, sin aceptar presiones, interpretaciones interesadas ni declaraciones engañosas”, concluyó.