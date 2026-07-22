“Esto les espera a todos quienes atenten contra nuestras policías”: Ministro Arrau destaca detención de “El Panda”

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió a la detención de “El Panda”, acusado de homicidio frustrado a dos funcionarios de Carabineros en Lo Espejo.

El hecho ocurrió el viernes pasado, cuando el individuo intentó evadir una fiscalización de funcionarios de Radiopatrullas.

Disparó en cerca de 37 ocasiones contra los efectivos, quienes se encuentran en buen estado de salud, y luego escapó en dirección desconocida.

Tras una serie de diligencias, Carabineros logró encontrar el paradero de Benjamín Aedo y concretar su arresto.

“Dijimos que lo íbamos a encontrar. Lo capturamos. ‘El Panda’, acusado de disparar más de 37 veces contra dos carabineros, ya está detenido. Esto les espera a todos quienes atenten contra nuestras policías: serán perseguidos, encontrados y puestos ante la justicia”, manifestó el titular de Seguridad.

Además, felicitó a los equipos del GOPE, OS9 y Radiopatrullas “por una labor rápida e incansable”.

En Chile no hay espacio para relativizar estos ataques: no existe contexto ni causa que justifique disparar a matar contra un carabinero. Ahora le corresponde a la justicia hacer su parte, con todo el rigor de la ley y sin contemplaciones con quien no tuvo ningún respeto por la vida”, escribió en su cuenta de X.