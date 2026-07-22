Detienen a “El Panda” por homicidio frustrado a carabineros en Lo Espejo: Les disparó durante fiscalización

Carabineros logró la detención de Benjamín Aedo, alias “El Panda”, por homicidio frustrado contra funcionarios policiales en Lo Espejo.

Durante la mañana del viernes pasado, un sujeto percutó disparos contra dos efectivos de Radiopatrullas en medio de un procedimiento de fiscalización en la mencionada comuna.

Los carabineros se encuentran en buen estado de salud.

Tras una serie de diligencias y cinco días de búsqueda, la policía dio con el paradero del individuo en un domicilio ubicado en calle Veintitrés Sur, en San Bernardo, en medio de un operativo donde participaron el GOPE, OS9 y unidades territoriales.

Desde la Fiscalía informaron que “El Panda” será formalizado mañana jueves durante la mañana por homicidio frustrado a carabineros, por el fiscal jefe de Delitos Violentos de la Fiscalía Sur, Christian Toledo.

El hombre, además, mantiene una serie de antecedentes por el delito frustrado de homicidio simple y por porte y tenencia ilegal de armamento de fuego.