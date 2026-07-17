Dos carabineros resultan heridos a bala durante fiscalización en Lo Espejo

Dos funcionarios de Carabineros resultaron lesionados por impactos balísticos durante un procedimiento de fiscalización realizado en la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:40 horas en el sector de pasaje Las Carreras, mientras personal de la 42ª Comisaría Radiopatrullas desarrollaba labores de control preventivo.

Los funcionarios heridos corresponden a un subteniente y un cabo primero, quienes fueron trasladados hasta el Hospital de Carabineros.

Sujeto disparó contra personal policial

De acuerdo con los antecedentes preliminares, los carabineros fiscalizaban a un individuo que, hasta ese momento, no había sido identificado.

El sujeto, que vestiría ropas oscuras y tendría entre 20 y 25 años, habría extraído un arma de fuego tipo pistola y efectuado una cantidad indeterminada de disparos contra el personal policial.

Producto del ataque, ambos funcionarios resultaron lesionados por impactos balísticos. Según la información inicial, se encontraban conscientes al momento de ser auxiliados.

Tras el ataque, Carabineros desplegó recursos operativos en el sector para apoyar las diligencias y avanzar en la identificación del autor de los disparos.

Equipos especializados trabajan para esclarecer la dinámica de los hechos, determinar las circunstancias del ataque y establecer el paradero del responsable.

El procedimiento se mantiene en desarrollo y la información podría ser actualizada conforme avancen las diligencias policiales.