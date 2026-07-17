Terremoto de magnitud 7.4 afecta el sur de México: Se percibió en Guatemala y El Salvador

Un terremoto de magnitud 7.4 ocurrió en México este viernes 17 de julio.
De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional mexicano, el sismo ocurrió a las 8:48 horas y alcanzó una magnitud 7.4. Se localizó a 135 kilómetros al suroeste de Hidalgo y presentó una latitud de 14.162, longitud de -93.287 y profundidad de 10.0 kilómetros.
SISMO Magnitud 7.4 Loc. 135 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 17/07/26 08:48:38 Lat 14.162 Lon -93.287 Pf 10.0 km
— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 17, 2026
El terremoto también fue percibido en Guatemala y El Salvador.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo tuvo su epicentro 71 kilómetros al oeste-suroeste de Puerto Madero, un poblado en el estado de Chiapas (México).
El Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador descartó alerta de tsunami por el sismo, consigna CNN Español.
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