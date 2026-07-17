Radio CNN

Terremoto de magnitud 7.4 afecta el sur de México: Se percibió en Guatemala y El Salvador

Por
El epicentro del sismo de este viernes se ubica cerca de la frontera entre México y Guatemala, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. USGS

Un terremoto de magnitud 7.4 ocurrió en México este viernes 17 de julio.

De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional mexicano, el sismo ocurrió a las 8:48 horas y alcanzó una magnitud 7.4. Se localizó a 135 kilómetros al suroeste de Hidalgo y presentó una latitud de 14.162, longitud de -93.287 y profundidad de 10.0 kilómetros.

El terremoto también fue percibido en Guatemala y El Salvador.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo tuvo su epicentro 71 kilómetros al oeste-suroeste de Puerto Madero, un poblado en el estado de Chiapas (México).

El Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador descartó alerta de tsunami por el sismo, consigna CNN Español.

Lo más leído

Lee también