Transporte afectado por lluvias en Santiago: Estos son los desvíos y servicios interrumpidos informados por las autoridades

El sistema frontal que afecta a la zona central ya genera alteraciones en los desplazamientos dentro de Santiago, con desvíos de buses e interrupciones asociadas a las condiciones climáticas.

En entrevista con T13 Radio, el biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, señaló que los distintos medios de transporte podrían presentar inconvenientes, aunque aseguró que los servicios continúan operativos.

“Hay algunos caminos específicos que han implicado reruteos de buses hoy día en la mañana”, explicó. Además, expresó que “esperemos que no haya interrupciones adicionales a las generadas por el sistema de lluvia”.

Metro de Santiago, por su parte, informó de interrupciones en algunos viajes habituales debido a las condiciones meteorológicas.

Recuerda que, por precaución, en días de lluvia ☔️, operamos a una velocidad reducida en #L1, #L2, #L4, #L4A y #L5, lo que podría causar mayor tiempo de espera al habitual. Ten en cuenta esta información para planificar tu viaje. 🌧️ pic.twitter.com/naiRydjdmu — Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 17, 2026

Desde Trenes EFE, el servicio se encuentra interrumpido y con paradas extensas en las estaciones.

ATENCIÓN (09:49) pasajeros de servicios @EFE_Rancagua https://t.co/yyUOgRlugl — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) July 17, 2026

Por su parte, desde TransporteInforma, el tránsito se encuentra suspendido en Estación Central, debido a un potencial colapso al sistema de recolección de agua.

ATENCIÓN (10:19). Tránsito SUSPENDIDO en calle Aeropuerto, en el tramo de Los Nardos y 5 de Abril, debido a riesgo de colapso de colector de agua, lo que podría generar una situación de peligro. Opte alternativas #EstaciónCentral pic.twitter.com/EZRFEaamhL — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) July 17, 2026

El biministro de Grange comentó que se espera que la cantidad de viajes en la región metropolitana sea menor y aconsejó que “en la medida de lo posible, evitar los viajes”

En la capital, se espera que los días de lluvias intensas continúen varios días, por lo que la autoridad afirma que: “vamos a estar monitoreando de forma permanente; estamos desplegados, muy coordinados con los distintos sectores en distintas regiones“.