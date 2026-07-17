Lluvias: Autoridades informan evacuación preventiva de casi 600 personas desde el campamento Nuevo Amanecer en Cerrillos

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, junto al gobernador Claudio Orrego y el alcalde de Cerrillos, Johnny Yáñez, informaron sobre la evacuación del campamento Nuevo Amanecer en Cerrillos (Región Metropolitana), debido a las intensas precipitaciones que se desarrollan en la RM.

“Lo que hay aquí en concreto es una evacuación preventiva. Sernageomin emitió un informe de riesgo de la zona del Pretil, de la zona que es contigua a la Ruta 78 del campamento Nuevo Amanecer, particularmente en la zona de La Islita y Colombia”, dijo Codina, añadiendo que son 210 viviendas que deberían ser evacuadas, con alrededor de 600 personas.

De acuerdo a la autoridad, en el campamento habitan cerca de 10 mil personas y afirmó que, si bien están emplazados en un terreno irregular que tiene procesos judiciales de desalojo, la evacuación no tiene relación con eso.

“Quiero dar la tranquilidad de que esto solamente busca preservar y cuidar la vida y la integridad de las personas, sobre todo cuando sabemos que hay una alta presencia de niños en estas familias”, aseguró.

Codina recalcó que el campamento está emplazado sobre un exvertedero, por lo que “la consistencia del terreno es irregular y claramente con las precipitaciones esto puede generar remociones, puede generar movimientos y, por lo tanto, lo que plantea Sernageomin desde el punto de vista técnico nos parece a nosotros que es una decisión responsable, sobre todo pensando en preservar la integridad de la vida de las personas”.

Por su parte, el alcalde de Cerrillos recalcó que “en el sector donde se quiere evacuar hay aproximadamente 600 personas que pueden estar en riesgo de algún derrumbe”.

“Tenemos dos buses disponibles para ser trasladados al albergue que está en el parque Orión, Ex Cuca, y están nuestros equipos municipales junto a Senapred, estamos coordinando también para poder recibir a los vecinos y darles la seguridad porque tenemos que prevenir algún accidente o problema que se presente acá en el terreno”, acotó.

Yáñez también se refirió al riesgo de remoción en masa, señalando que el terreno está al costado de la Ruta 78 y que debido a la cantidad de agua pronosticada “puede ser que pueda deslizarse alguna de estas viviendas”.