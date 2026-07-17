Micro chocó contra una casa en medio de temporal en Cerro Navia: Hay al menos dos lesionados

Una micro chocó contra una vivienda en la comuna de Cerro Navia (Región Metropolitana).

El hecho se produjo durante esta mañana, en medio del sistema frontal que afecta la zona centro-sur del país.

De acuerdo a información policial, el hecho se produjo en la intersección de Diagonal Remy con La Capilla y, de manera preliminar, el conductor del bus Red habría perdido el control de la máquina.

“Por información preliminar que podemos comunicar, y por circunstancias que deben ser investigadas, la micro habría perdido el control y habría impactado en el inmueble”, indicaron desde Carabineros.

Hasta el momento hay dos personas lesionadas, un adulto mayor que se encontraba al interior de la vivienda, quien “mantiene lesiones aparentemente leves; se encontraba consciente y fue trasladado hasta un centro asistencial por parte de Carabineros”.

El segundo herido corresponde a un individuo que se encontraba al interior del bus. En tanto, el chofer de la micro resultó con lesiones de carácter leve.

Transporte Informa comunicó que hay restricción de tránsito en las calles afectadas y solicitó a conductores optar por vías alternativas.