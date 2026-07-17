Red asistencial se mantiene 100% operativa a nivel país: Se han registrado solo “pequeñas afectaciones”

La Subsecretaría de Redes Asistenciales entregó un reporte del funcionamiento de la red asistencial a nivel país, en el marco del sistema frontal que se desarrolla en la zona centro-sur del país.

En un comunicado, la autoridad informó que hasta la fecha “solo se han registrado pequeñas afectaciones en el sistema eléctrico y algunas filtraciones puntuales, sin comprometer la operación de la red, que se mantiene 100% operativa a lo largo de todo Chile”.

De manera paralela, se mantiene un “monitoreo permanente” de la red, con el objetivo de “resguardar la continuidad del servicio ante las actuales condiciones climáticas”.

“Nuestros equipos continuarán desplegados en terreno y realizando un monitoreo constante para atender oportunamente cualquier eventualidad y asegurar la continuidad del servicio”, indica el documento.

Balance del sistema frontal

De acuerdo a lo informado por Senapred y el Gobierno, el sistema frontal ha dejado 3 fallecidos, 7 lesionados y 79 damnificados en las regiones de La Araucanía, Biobío, Ñuble, Maule y O’Higgins”.

Asimismo, hay 466 personas albergadas y 158 aisladas, la mayoría en Coquimbo por la activación de quebradas en algunas comunas.

En cuanto a afectación a viviendas, se contabilizan 5 casas destruidas, 96 con daño mayor, 700 con daño menor y 330 viviendas con daño en evaluación.