Cancelan alerta roja para Arauco tras amenaza de desborde del río Pichilo: Se informó disminución del caudal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la alerta roja que regía en Arauco por la amenaza de desborde del río Pichilo.

La medida había sido decretada ayer jueves pasadas las 14:00 horas debido al incremento del caudal del curso de agua, alcanzando un umbral de alerta roja.

Sin embargo, durante esta mañana, según información proporcionada por Dirección General de Aguas (DGA), la estación hidrométrica Río Pichilo “ha disminuido su caudal, encontrándose en umbral de alerta azul, lo que supone una disminución del riesgo para la población cercana a este curso de agua”.

En esa línea, y “en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Biobío, la Dirección Regional de Senapred canceló la Alerta Roja por desborde para la comuna de Arauco, la cual se mantuvo vigente desde el 16 de julio de 2026”.