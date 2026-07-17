Reportan anegamientos, acumulación de agua y tránsito suspendido en distintos puntos de la Región Metropolitana por lluvias

El sistema frontal ya ha dejado sus efectos en la zona centro-sur del país. Debido a las fuertes precipitaciones en la Región Metropolitana, hay distintos puntos de la capital donde se ha informado sobre anegamientos y acumulación de agua.

La plataforma Transporte Informa reportó una serie de situaciones en la región.

En Avenida el Parque, desde Avenida Viel al norte, el tránsito está suspendido debido a que la vía está “totalmente inundada”.

Mientras que el acceso de Avenida El Parque al oriente hacia Avenida Matta está habilitado, pero con precaución.

Se recomendó a motoristas y vehículos de baja altura no circular hacia dicho sector.

Actualización (07:46). Tránsito SUSPENDIDO en Av. El Parque desde Av. Viel al norte, debido a vía totalmente inundada. Acceso de Av. El Parque al oriente hacia Av. Matta, habilitado pero con precaución. Se recomienda a motoristas y vehículos de baja altura NO transitar hacia este… https://t.co/uJKCeSRY06 pic.twitter.com/9vf3Bp8I5c — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) July 17, 2026

Por otro lado, la calzada oriente de Matucana, entre Compañía y San Pablo, está “totalmente anegada”.

Incluso, el agua pasó hacia la acera, afectando los paraderos de micros.

ATENCIÓN (07:34) Calzada oriente de Matucana entre Compañía y San Pablo totalmente anegada. Agua inunca acera lo que afecta paradas de servicios @Red_Movilidad. Alta precaución peatones #Santiago pic.twitter.com/p5zITV7s3H — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) July 17, 2026

Transporte Informa también comunicó que el paso bajo nivel de Avenida Lo Espejo que conecta General Velásquez con la Ruta 5 está “habilitado pero con acumulación de agua. Tránsito restringido y controlado por personal de seguridad”.

ATENCIÓN (07:25). Paso bajo nivel de Av. Lo Espejo que conecta General Velásquez con #Ruta5, está habilitado pero con acumulación de agua. Tránsito restringido y controlado por personal de seguridad #LoEspejo #SanBernrado pic.twitter.com/bVJWTxALuK — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) July 17, 2026

En La Florida, en la calle Rafael Matus entre Santa Raquel y La Medialuna, el tránsito se mantiene suspendido debido al anegamiento de la vía.

Se recomendó optar por calles alternativas.

Actualización (07:10). Se mantiene tránsito SUSPENDIDO en Rafael Matus entre Santa Raquel y La Medialuna en #LaFlorida, debido a vía anegada. Opte alternativas https://t.co/gp60HxE80y — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) July 17, 2026

A ello se suma la acumulación de agua en tramos de Gran Avenida, en el sector Base Aérea en El Bosque y algunos tramos en San Miguel.

ATENCIÓN (06:52) a acumulación de agua en tramos de Gran Avenida en sector sector Base Aérea #ElBosque y algunos tramos en #SanMiguel. En imagen, situación de Gran Avenida/San Diego, altura Placer en #Santiago la pic.twitter.com/2OPjdUcGIT — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) July 17, 2026

Hasta las 6:49 de este viernes, el paso bajo nivel de Avenida La Florida bajo Walker Martínez estaba “habilitado y sin contratiempos. Solo en cruce de vía local hay acumulación de agua. Conduzca a velocidad prudente que le permita reaccionar a situaciones generadas por efecto del evento climático”.

Ahora (06:49) paso bajo nivel de Av. La Florida bajo Walker Martínez, habilitado y sin contratiempos. Solo en cruce de vía local hay acumulación de agua. Conduzca a velocidad prudente que le permita reaccionar a situaciones generadas por efecto del evento climático #LaFlorida pic.twitter.com/dX5JbSTGdW — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) July 17, 2026

En tanto, el cruce de 3 Poniente con Camino a Melipilla en Maipú “presenta acumulación de agua moderada”.

ATENCIÓN (06:43). Cruce de Tres Poniente con Camino Melipilla presenta amumulación de agua moderada. Canal Santa Marta en este punto tiene un caudal controlado sin afectación de la vía. Mantenga precaución #Maipú pic.twitter.com/e3wKaFSocJ — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) July 17, 2026

Transporte Informa entregó un reporte de los semáforos apagados y reportados, con actualización a las 7:00 de este viernes.