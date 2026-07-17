Radio CNN

Reportan anegamientos, acumulación de agua y tránsito suspendido en distintos puntos de la Región Metropolitana por lluvias

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Reportan anegamientos y acumulación de agua en distintos puntos de la Región Metropolitana por fuertes lluvias/@TTISantiago

El sistema frontal ya ha dejado sus efectos en la zona centro-sur del país. Debido a las fuertes precipitaciones en la Región Metropolitana, hay distintos puntos de la capital donde se ha informado sobre anegamientos y acumulación de agua.

La plataforma Transporte Informa reportó una serie de situaciones en la región.

En Avenida el Parque, desde Avenida Viel al norte, el tránsito está suspendido debido a que la vía está “totalmente inundada”.

Mientras que el acceso de Avenida El Parque al oriente hacia Avenida Matta está habilitado, pero con precaución.

Se recomendó a motoristas y vehículos de baja altura no circular hacia dicho sector.

Por otro lado, la calzada oriente de Matucana, entre Compañía y San Pablo, está “totalmente anegada”.

Incluso, el agua pasó hacia la acera, afectando los paraderos de micros.

Transporte Informa también comunicó que el paso bajo nivel de Avenida Lo Espejo que conecta General Velásquez con la Ruta 5 está “habilitado pero con acumulación de agua. Tránsito restringido y controlado por personal de seguridad”.

En La Florida, en la calle Rafael Matus entre Santa Raquel y La Medialuna, el tránsito se mantiene suspendido debido al anegamiento de la vía.

Se recomendó optar por calles alternativas.

A ello se suma la acumulación de agua en tramos de Gran Avenida, en el sector Base Aérea en El Bosque y algunos tramos en San Miguel.

Hasta las 6:49 de este viernes, el paso bajo nivel de Avenida La Florida bajo Walker Martínez estaba “habilitado y sin contratiempos. Solo en cruce de vía local hay acumulación de agua. Conduzca a velocidad prudente que le permita reaccionar a situaciones generadas por efecto del evento climático”.

En tanto, el cruce de 3 Poniente con Camino a Melipilla en Maipú “presenta acumulación de agua moderada”.

Transporte Informa entregó un reporte de los semáforos apagados y reportados, con actualización a las 7:00 de este viernes.

Lo más leído

Lee también