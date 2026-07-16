Cerca de 540 mil clientes están sin luz por sistema frontal: Revisa las regiones más afectadas

Más de 541 mil clientes siguen sin suministro eléctrico la tarde de este jueves, en medio del sistema frontal que afecta a gran parte del país.

Según el último reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), correspondiente a las 19:00 horas, 539.562 usuarios se encontraban sin servicio, mientras que el 93,3% de los clientes a nivel nacional mantenía el suministro eléctrico.

La Región de La Araucanía continúa siendo la más afectada, con 191.263 clientes sin energía. Le siguen las regiones del Biobío, con 87.770; Valparaíso, con 61.685; Maule, con 44.608; Los Lagos, con 40.193; y Los Ríos, con 32.965 usuarios afectados.

En tanto, la Región Metropolitana registra 22.301 clientes sin suministro, mientras que en Ñuble la cifra alcanzaba los 21.570, en O’Higgins los 20.194 y en Coquimbo los 16.972. En el norte del país, los cortes son menores, con interrupciones en Atacama, Antofagasta, Arica y Parinacota y Tarapacá.