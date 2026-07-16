Senapred solicita evacuar Población Argentina de Quilpué por riesgo de aluvión

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar el sector Población Argentina, en la comuna de Quilpué, Región de Valparaíso, debido a peligro de aluvión.

La medida fue adoptada de manera preventiva en medio del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país y ante el riesgo asociado a eventuales remociones en masa.

Para reforzar la evacuación en terreno, el organismo activó la mensajería del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), con el objetivo de informar directamente a las personas que se encuentran en el área de riesgo.

A través de sus canales oficiales, Senapred pidió a la comunidad seguir las instrucciones de las autoridades y de los equipos de respuesta desplegados en la zona.

“Recuerda actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades”, señaló el organismo.

La evacuación se concentra en el sector Población Argentina, en Quilpué, donde los equipos técnicos realizan labores para apoyar el desplazamiento preventivo de los vecinos.

Sistema frontal mantiene en alerta a la zona central

La medida se da en medio de las intensas precipitaciones asociadas al sistema frontal que afecta a distintas regiones del país.

Las autoridades han reiterado el llamado a evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse alejados de quebradas, cauces y zonas de riesgo, y seguir únicamente la información entregada por canales oficiales.

Senapred mantiene el monitoreo de la emergencia junto a organismos técnicos y equipos locales, ante la posibilidad de nuevas afectaciones durante las próximas horas.