En la previa de la final del Mundial 2026: Carteles luminosos de Messi y Yamal aparecen en Times Square

En la previa de la gran final del Mundial 2026, carteles luminosos con los rostros de Lionel Messi y Lamine Yamal aparecieron en la famosa Times Square en Nueva York.

El partido para definir al nuevo campeón del mundo es este domingo 19 de julio a partir de las 15:00 horas. Se disputará en el MetLife Stadium en East Rutherford, de Nueva Jersey.

Por un lado, España llega a la final tras derrotar a una Francia que era favorita, pero que no logró sortear el duelo de manera positiva.

Los dirigidos por Luis de la Fuente buscarán obtener su segundo título mundial, logrando una hazaña como la ocurrida en Sudáfrica 2010.

Por el otro, Argentina derrotó en la semi a Inglaterra, que, si bien comenzó ganando el encuentro, terminó siendo derrotada por 2-1.

El seleccionado trasandino intentará defender el título de Qatar 2022 y sumar su cuarta estrella, tras los triunfos de 1978 y 1986.