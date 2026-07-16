Roaming automático de emergencia: qué es y cómo activarlo en medio del sistema frontal

En medio del sistema frontal que afecta a distintas zonas del país, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) informó una serie de medidas para resguardar la continuidad de los servicios de telefonía móvil.
Una de ellas es el Roaming Automático Nacional de Emergencia, mecanismo que permite que un usuario pueda conectarse a otra red disponible si su compañía presenta fallas durante una contingencia.
Desde el organismo señalaron que la conectividad resulta fundamental para mantener informada a la población, especialmente durante episodios de lluvias, cortes de luz u otras emergencias asociadas al evento meteorológico.
Qué es el roaming automático de emergencia
El roaming automático de emergencia permite que los teléfonos móviles puedan utilizar la red de otra empresa cuando la compañía contratada por el usuario no se encuentra disponible o presenta problemas de servicio.
La medida busca facilitar la comunicación de las personas durante situaciones críticas, permitiendo llamadas, mensajes o acceso a información relevante mientras se restablece la red habitual.
Subtel indicó que mantiene un despliegue activo para supervisar el funcionamiento de las redes y verificar que los sistemas de telecomunicaciones operen correctamente.
De acuerdo con Subtel, los usuarios deben mantener activada la selección automática de red en sus teléfonos celulares.
- En equipos Android, se debe ingresar a Ajustes, luego a Redes móviles, seleccionar Operadora de red y dejarla en modo Automático.
- En iPhone, el camino es Configuración, luego Red celular, después Selección de red y activar la opción Automático.
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