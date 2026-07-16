Grúa colapsa por fuerte viento en Coquimbo: Reportan un lesionado y cinco casas afectadas

La tarde de este jueves, una grúa pluma colapsó en la comuna de Coquimbo en medio de las fuertes ráfagas de viento asociadas al sistema frontal que afecta a la zona.

La emergencia se registró en las cercanías de las calles Ignacio Serrano y Carlos Condell, movilizando a equipos de Bomberos, Carabineros y personal municipal.

Debido al desplome, parte de la estructura cayó sobre un edificio en construcción y otra sobre viviendas ubicadas en las inmediaciones, además de impactar vehículos estacionados en el sector.

La emergencia también provocó la caída de un poste del tendido eléctrico y dejó otros con riesgo de colapso, por lo que los equipos de emergencia trabajan para asegurar el área y evaluar los daños.

En un primer balance, el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, informó que la grúa había impactado al menos cuatro inmuebles y varios vehículos. Sin embargo, luego, el superintendente de Bomberos, Exequiel Martínez, actualizó la información y señaló a Meganoticias que, de manera preliminar, se registran cinco viviendas afectadas, seis vehículos con daños, una persona con lesiones leves y una posible fuga de gas.

Las autoridades tienen aislado el sector mientras siguen las labores para controlar los riesgos asociados y retirar la estructura. Asimismo, se investigarán las causas del colapso, ocurrido en medio de las intensas ráfagas de viento que afectan a la Región de Coquimbo por el sistema frontal.