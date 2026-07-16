Alcalde de Penco muestra estragos por marejadas en Cerro Verde Bajo: “Estamos viviendo una situación muy compleja”

Las intensas marejadas asociadas al sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país dejaron graves daños en la comuna de Penco, Región del Biobío.

El alcalde Rodrigo Vera recorrió el sector de Cerro Verde Bajo, donde el ingreso del mar afectó viviendas, obligó a evacuar familias y dejó calles cubiertas de arena, algas y escombros.

“Estamos viviendo una situación muy compleja”, afirmó la autoridad comunal, según consignó T13.

De acuerdo con el alcalde, cerca de 80 viviendas resultaron afectadas por las inundaciones provocadas por el oleaje en Cerro Verde Bajo.

Vera explicó que las olas alcanzaron entre ocho y diez metros de altura y sobrepasaron las defensas naturales del borde costero.

“Hay casas que tienen sobre 50 o 60 centímetros de agua. Muy complicada la situación”, señaló.

Producto de la emergencia, varias familias fueron trasladadas a albergues habilitados en la Escuela Patricio Lynch y otros recintos de la comuna.

“El mar las reventó”

Durante el recorrido, el jefe comunal mostró viviendas con muros colapsados, patios cubiertos de arena y daños estructurales severos.

Según relató, al menos tres casas sufrieron afectaciones de mayor gravedad tras el impacto directo de las olas.

“El oleaje ingresó a las casas, las reventó y cruzó a la calle”, afirmó Vera.

En uno de los sectores más golpeados, el alcalde sostuvo que una vivienda fue destruida por completo por la fuerza del mar.

“Muchas de estas casas fueron reventadas. Hay una casa que fue totalmente desintegrada por el mar”, indicó.

Las autoridades se mantienen en alerta ante la posibilidad de nuevas marejadas durante las próximas horas, lo que podría agravar los daños ya registrados en la zona.

El municipio solicitó la activación de alertas SAE y mantiene restringido el acceso a gran parte de Cerro Verde Bajo.

“Las familias no pueden volver porque las casas no están en condiciones para ser habitadas”, enfatizó el alcalde.

Los equipos municipales trabajan en la remoción de arena, despeje de calles y apoyo a las personas afectadas por la emergencia.