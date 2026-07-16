Más de 620 mil clientes siguen sin luz por sistema frontal: ¿Cuáles son las regiones más afectadas?

El sistema frontal que afecta a gran parte del país continúa generando cortes en el servicio eléctrico.

De acuerdo con el último reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), actualizado a las 16:00 horas de este jueves, 623.165 clientes permanecen sin suministro eléctrico a nivel nacional.

Según la información, un 93% de los clientes del país cuenta actualmente con servicio eléctrico normal, mientras las empresas distribuidoras trabajan en la reposición del suministro en las zonas afectadas.

La región con mayor cantidad de clientes sin electricidad es La Araucanía, con 195.675 afectados. Le siguen Biobío, con 119.344 clientes sin suministro; Valparaíso, con 51.772; Maule, con 53.394; y Los Ríos, con 41.321.

En la zona centro-sur también se registran cortes en la Región Metropolitana, donde 39.015 clientes permanecen sin energía, además de Ñuble, con 30.149 afectados. Más atrás aparecen O’Higgins (17.781), Los Lagos (11.391) y Coquimbo (7.904).

Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y han llamado a la ciudadanía a reportar eventuales cortes de suministro a través de los canales oficiales de las empresas eléctricas, además de mantenerse informados ante la evolución del sistema frontal.