La Tirana: 55 detenidos por diversos delitos y más de 4.600 fiscalizaciones desde el inicio de la festividad religiosa

Carabineros ha detenido a 55 personas desde el 1 de julio en el marco de los servicios preventivos desplegados en La Tirana, en el marco de la festividad religiosa de la Virgen del Carmen.

Los arrestados fueron sorprendidos en flagrancia cometiendo diversos delitos en el poblado.

Entre las aprehensiones más repetidas aparecen individuos con órdenes judiciales vigentes, conducción sin licencia, contrabando e infracción a la Ley de Control de Armas.

Asimismo, funcionarios policiales han llevado a cabo más de 4.600 fiscalizaciones, entre las que se encuentran 3.138 controles vehiculares y 1.476 controles de identidad.

En tanto, se han cursado 217 infracciones a la Ley de Tránsito y 64 infracciones al Decreto 708, el cual declara zona seca en el poblado hasta el 21 de julio.

La institución también dio a conocer que ha decomisado más de 1.296 litros de alcohol, 1.151 kilos de hoja de coca y 194 unidades de fuegos artificiales.