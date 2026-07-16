Biobío: Trabajador murió mientras realizaba labores de despeje en la ruta Nahuelbuta

Un trabajador falleció mientras realizaba labores de despeje en la ruta Q-180 (ruta Nahuelbuta) en Negrete (Región del Biobío).

Según informaron las autoridades, el hombre de 52 años se encontraba en la zona junto a otros funcionarios de la concesionaria para sacar ramas caídas, en el marco del sistema frontal que se desarrolla en la zona centro-sur.

Fue en ese momento que otro árbol le cayó encima. El hecho se produjo a la altura del kilómetro 52 de la ruta.

El delegado presidencial de la región, Juan Pablo Mellado, comentó que el individuo fue trasladado por una ambulancia de la concesionaria hasta el Hospital de Nacimiento.

Posteriormente, el SAMU lo trasladó en dirección al Hospital de Los Ángeles, “donde falleció en el trayecto”.

El delegado llamó a la ciudadanía a la prevención y pidió evitar transitar “en estos días de frente de mal tiempo, evitar accidentes que después todos lamentamos mucho”.

El Ministerio Público instruyó que la Policía de Investigaciones quede a cargo de la indagatoria, realizando las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió la situación.