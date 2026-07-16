Maule: Decretan alerta amarilla para Cauquenes y Parral por crecida del río Perquilauquén

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este jueves alerta amarilla para las comunas de Cauquenes y Parral, en la Región del Maule, debido al aumento del caudal del río Perquilauquén.

La medida fue adoptada luego de que la estación hidrométrica “Río Perquilauquén en Quella”, monitoreada por la Dirección General de Aguas (DGA), registrara un incremento del caudal que alcanzó el umbral amarillo, lo que implica un mayor riesgo para la población ubicada en las cercanías del curso de agua.

Según informó Senapred, la alerta permanecerá vigente hasta que las condiciones lo ameriten y fue decretada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Maule.

Con la activación de la Alerta Amarilla, se dispondrá el alistamiento progresivo de los recursos del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), con el objetivo de responder oportunamente ante una eventual emergencia y reducir los efectos que pudiera generar la crecida del río sobre las personas, sus bienes y el entorno.