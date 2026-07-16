Gobierno anuncia investigación tras caída de grúa en Coquimbo: “Por los daños deberá responder la constructora”

El Gobierno anunció el inicio de una investigación para esclarecer las causas del desplome de una grúa en la comuna de Coquimbo, accidente que dejó seis viviendas con daños materiales en medio de las fuertes ráfagas de viento asociadas al sistema frontal que afecta a la región.

Desde el Ejecutivo informaron que, tras la evaluación realizada en el lugar, no se registraron personas lesionadas. Hasta el sector se trasladaron equipos técnicos del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) para revisar las condiciones de seguridad y determinar el origen del accidente.

El delegado presidencial regional, Víctor Pino, señaló que existían instrucciones para que este tipo de estructuras fueran resguardadas dado los pronósticos. “Hay un mandato por parte del SERVIU para que todas las grúas estén debidamente resguardadas, justamente para evitar este tipo de situaciones. Hemos tenido vientos bastante fuertes e intensos en la comuna de Coquimbo, lo que lamentablemente generó esta dificultad”, indicó.

Pino confirmó que el Serviu desarrollará una investigación para establecer las circunstancias en que se produjo el desplome y las responsabilidades. “Lo importante es que se realizará una investigación para determinar las causas de por qué esta grúa se desplomó. Lamentablemente, seis viviendas resultaron afectadas y existen daños materiales importantes, pero no tenemos que lamentar pérdidas humanas ni personas lesionadas”.

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Pablo Cuadra, informó que los equipos técnicos del Serviu ya se encuentran trabajando en terreno, tanto para investigar el accidente como para revisar las condiciones de seguridad de una segunda grúa ubicada en el sector. “Ya están en el lugar para comenzar la investigación y, además, adoptar todas las medidas necesarias para evitar que una situación similar pueda ocurrir con la otra grúa“.

Respecto de los daños provocados en las viviendas, la autoridad indicó que será la empresa constructora la encargada de responder por las reparaciones correspondientes. “Por los daños deberá responder la constructora, que cuenta con todos sus seguros activos”, sostuvo.

Además, Cuadra señaló que se coordinarán medidas preventivas junto a las autoridades locales. “De ser necesario evacuar preventivamente alguna vivienda, lo realizaremos en coordinación con la Delegación Presidencial y el municipio”, detalló.