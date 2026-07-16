Trump impone arancel de 25% a productos brasileños y Lula anuncia represalias contra Estados Unidos

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anunció represalias contra Estados Unidos luego de que la administración de Donald Trump confirmara un nuevo arancel de 25% sobre la mayoría de los productos brasileños que ingresan a ese país.

La medida comenzará a aplicarse el próximo 22 de julio y fue adoptada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

Brasil calificó la decisión como injustificada y anunció que activará la Ley de Reciprocidad Económica, lo que abre la puerta a gravámenes equivalentes sobre productos estadounidenses.

Brasil anuncia represalias contra Estados Unidos

El Gobierno de Lula adelantó que evaluará la aplicación de medidas espejo frente al nuevo arancel impuesto por Washington.

Además, Brasil anunció que recurrirá al mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para impugnar la medida.

La administración brasileña acusó que la decisión de Estados Unidos no tiene justificación comercial suficiente y advirtió que responderá en defensa de sus exportadores.

La medida fue adoptada luego de una investigación de la USTR que acusó a Brasil de mantener prácticas perjudiciales para empresas y exportadores estadounidenses.

Entre los puntos cuestionados por Washington aparecen las políticas brasileñas sobre comercio digital, servicios de pago electrónico, propiedad intelectual, acceso al mercado del etanol, corrupción y deforestación ilegal.

La investigación también apuntó al sistema de pagos PIX, creado por el Banco Central de Brasil y ampliamente utilizado en ese país.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, responsabilizó directamente a Lula por el fracaso de las negociaciones y afirmó que el Gobierno brasileño no negoció “de buena fe” durante el último año.

Productos afectados y exportaciones exentas

El arancel afectará a miles de productos brasileños, entre ellos azúcar, vestuario, maquinaria agrícola, equipos eléctricos, papel y acero.

Sin embargo, algunas de las principales exportaciones de Brasil quedaron fuera de la medida.

Entre los productos exentos figuran la carne de vacuno, el café, el jugo de naranja, productos energéticos, aeronaves y piezas de aviones.

La tensión comercial también amenaza con instalarse como un tema central en la elección presidencial brasileña de octubre.

Lula buscará la reelección, mientras que el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, aparece como uno de sus principales adversarios desde la derecha.