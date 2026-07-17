Sistema frontal: Presidente Kast dice que se anticipó “uso del 2% de emergencia para todas las localidades afectadas”

El presidente José Antonio Kast dijo que no se descarta utilizar el 2% de emergencia en el marco del sistema frontal que se desarrolla en la zona centro-sur del país, y que hasta ahora ha dejado tres personas fallecidas.

En entrevista con Radio Bío Bío, el mandatario afirmó que el temporal “va a perdurar unos días”.

También recalcó la importancia de la prevención y la coordinación con las distintas autoridades, tanto políticas electas democráticamente, como los gobernadores y alcaldes, como todas las personas del Ejecutivo; hay ministros desplegados”.

Kast fue consultado sobre si se utilizarán recursos económicos excepcionales para ayudar en la reparación de casas.

“Sí, decir que ya hemos tenido dos reuniones en semanas previas con los gobernadores de todo Chile y que, en base a la conversación que se tuvo con ellos, se anticipó la posibilidad del uso del 2% de emergencia para todas las localidades afectadas. Se dictó el decreto 1212 a comienzos de la semana; eso facilita mucho a los gobernadores, es una medida preventiva importante”, respondió al citado medio.

Durante esta jornada, el mandatario se está trasladando hasta la Región del Biobío para liderar un nuevo Cogrid. Posteriormente, pasará por el Maule y se espera que también pueda llegar hasta O’Higgins.

Respecto a las medidas preventivas por el temporal, señaló que “Chile ha ido aprendiendo, Chile ha ido a través de cada una de las tragedias mejorando su institucionalidad y lo que hemos hecho en estos días es reforzarla y tratar de anticiparnos”.

Y agregó que “todas las instituciones están atentas y alertas”.

Respecto a los cortes de luz, Kast comentó que la zona sur ha sido la más afectada, principalmente por los fuertes vientos: “Aquí tenemos que tener mucho cuidado en que las personas que van a restablecer la energía eléctrica no arriesguen su vida porque aquí se elevan unos capachos y eso hay que tener cuidado”.

“Estamos muy atentos a que esto se vaya reponiendo a la mayor velocidad posible, siempre resguardando la vida de las personas“, recalcó.

Hasta el momento, La Araucanía es la más afectada con 108.501 clientes sin suministro eléctrico. Villarrica lidera las comunas sin servicio con 16.738 casos.

Uso del 2% de emergencia

Más tarde, durante un nuevo balance por el sistema frontal, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó cómo se utilizaría este 2% de emergencia.

“La semana pasada, el presidente y el ministro del Interior dieron cuenta de la activación de un mecanismo contemplado en la Ley de Presupuestos para activar el 2% del presupuesto de los Gobiernos Regionales para enfrentar las fases de la emergencia”, señaló en primer lugar.

Dicha medida “se activa a través de una resolución del subsecretario del Interior, que fue firmada con fecha 10 de julio, y lo que permite es que los Gobiernos Regionales puedan concurrir a, en cualquiera de las fases -preparación, respuesta y post respuesta-, financiar cualquier gestión vinculada a la emergencia”.

“Hay un instructivo que se ha conversado en coordinación con Senapred y el Ministerio del Interior para que la decisión respecto de ese financiamiento sea en el marco de los Cogrid, lo que nos permite coordinar a través de la gobernanza del sistema de emergencia las mejores decisiones en esa materia. Esto es algo que, como Gobierno, nos parece que es una herramienta útil que ya ha sido socializada con los gobernadores regionales y que, en este contexto, para las regiones de Atacama hasta Los Ríos, se pueden ir activando estos mecanismos”, concluyó la autoridad.