Sistema frontal mantiene sin luz a más de 300 mil clientes: La Araucanía es la región más afectada

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) entregó un nuevo reporte por los cortes de luz en el país, en el marco del sistema frontal.

Hasta las 8:00 horas de este viernes, la Región de La Araucanía lidera los cortes de suministro eléctrico con 108.375 casos.

En el desglose, las comunas más afectadas son Villarrica con 17.105 clientes sin servicio y Cunco con 10.503.

En Valparaíso también se han reportado afectaciones a la electricidad, con 72.393 personas sin suministro.

Le siguen Biobío con 29.697 y Los Lagos con 24.878 clientes sin luz.

Más abajo está la Región Metropolitana con 18.525 casos.