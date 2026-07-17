“Lo más fuerte está por venir”: Orrego advierte riesgo de remoción en masa en campamentos de la RM

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, advirtió que tres campamentos de la capital enfrentan riesgo de remoción en masa en medio del sistema frontal que afecta a la zona central.

La autoridad regional señaló que el Consejo Regional de Emergencia evaluó situaciones de riesgo en los campamentos Colombia y América Indígena, ambos ubicados en la comuna de Cerrillos.

“Son los que uno ve cuando va saliendo por la Ruta 78 hacia la costa, que son los campamentos que están como colgando. Ahí hay riesgos de remoción en masa, principalmente producto de la cantidad de lluvia”, explicó Orrego en conversación con Radio Agricultura.

Orrego adelantó que las autoridades podrían instruir la evacuación preventiva de los campamentos Colombia y América Indígena durante los próximos minutos.

“Probablemente en unos minutos más vamos a dar la instrucción de evacuar esos dos campamentos”, señaló.

A esos casos se suma el sector de Lamparaíso, en la comuna de Lampa, donde también se evalúan riesgos asociados a la ubicación de viviendas en laderas de cerros.

El gobernador explicó que dicho campamento “tiene mucha gente en la ladera de los cerros”, por lo que se mantiene bajo observación ante la continuidad de las precipitaciones.

Orrego: “Lo más fuerte está por venir”

La autoridad metropolitana enfatizó que la emergencia aún no alcanza su punto más crítico, debido a que se esperan nuevas precipitaciones durante la jornada.

Según señaló, para este viernes se proyectan entre 70 y 90 milímetros de lluvia solo en la Región Metropolitana.

“Lo más fuerte está por venir. Llevamos recién 33 milímetros, recordemos que se ha hablado de que este episodio va a traer entre 150 y 200, así que nos queda mucha agua por caer”, sostuvo.

Consultado por las medidas que se adoptarán con las personas que viven en sectores de riesgo una vez superada la emergencia, Orrego sostuvo que cada situación deberá analizarse de manera particular.

“Hay que evaluarlo uno a uno”, afirmó.

El gobernador mencionó otros puntos críticos, como sectores de Talagante, donde existen viviendas ubicadas en el lecho del río, y el campamento Nuevo Amanecer, en Cerrillos, emplazado en un ex relleno sanitario.