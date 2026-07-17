Gobierno entrega balance por sistema frontal que ha dejado 3 fallecidos: Más de 400 albergados y casas con diversas afectaciones

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, entregaron un nuevo balance por el sistema frontal que afecta gran parte del país.

De acuerdo a Pavez, “no se han registrado durante la noche nuevas situaciones de emergencia graves” y hasta ahora solo hay una alerta roja vigente por la crecida del río Pichilo en Arauco.

Hasta ahora, la Región de La Araucanía es la más afectada por los cortes de luz, con 108.872 clientes sin servicio de electricidad.

La autoridad añadió que “vamos a enfrentar el peak de las precipitaciones en la zona centro y todas las instituciones están funcionando para poder prevenir en aquellos lugares donde aún no hay fuertes lluvias y también para dar respuestas tempranas”.

Por su parte, la directora de Senapred reportó que “lamentablemente se han registrado 3 personas fallecidas, 7 personas lesionadas, 79 personas damnificadas, correspondientes a las regiones de La Araucanía, Biobío, Ñuble, Maule y O’Higgins”.

Asimismo, hay 466 personas albergadas, “la mayoría de ellas producto de las evacuaciones preventivas que se realizaron en diversos asentamientos precarios en la Región Metropolitana”, y 158 personas aisladas, la mayoría en Coquimbo por la activación de quebradas en algunas comunas.

En cuanto a afectación a viviendas, se contabilizan 5 casas destruidas, 96 con daño mayor, 700 con daño menor y 330 viviendas con daño en evaluación.

Uso del 2% de emergencia en sistema frontal

Por otro lado, el subsecretario Pavez explicó lo informado por el presidente José Antonio Kast respecto al uso del 2% de emergencia para atender a las localidades afectadas por el sistema frontal.

“La semana pasada, el presidente y el ministro del Interior dieron cuenta de la activación de un mecanismo contemplado en la Ley de Presupuestos para activar el 2% del presupuesto de los Gobiernos Regionales para enfrentar las fases de la emergencia“, explicó en primer lugar.

Dicha medida “se activa a través de una resolución del subsecretario del Interior, que fue firmada con fecha 10 de julio, y lo que permite es que los Gobiernos Regionales puedan concurrir a, en cualquiera de las fases -preparación, respuesta y post respuesta-, financiar cualquier gestión vinculada a la emergencia”.

“Hay un instructivo que se ha conversado en coordinación con Senapred y el Ministerio del Interior para que la decisión respecto de ese financiamiento sea en el marco de los Cogrid, lo que nos permite coordinar a través de la gobernanza del sistema de emergencia las mejores decisiones en esa materia. Esto es algo que, como Gobierno, nos parece que es una herramienta útil que ya ha sido socializada con los gobernadores regionales y que, en este contexto, para las regiones de Atacama hasta Los Ríos, se pueden ir activando estos mecanismos”, concluyó la autoridad.