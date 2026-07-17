Ministro Rabat encabeza Cogrid en Atacama por sistema frontal: Monitorearán zonas con historial de emergencias

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, llegó hasta la Región de Atacama para coordinar el despliegue del Gobierno ante el sistema frontal que afecta a distintas zonas del país.

El secretario de Estado encabezó en Copiapó una reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), instancia en la que participaron autoridades regionales y representantes de los organismos encargados de responder a la emergencia.

La cita se realizó en el marco de las alertas meteorológicas vigentes por viento y lluvias entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

Gobierno coordina respuesta en Atacama

Durante el Cogrid se evaluó el impacto del sistema frontal en la región, se revisó el estado de las principales afectaciones y se coordinaron medidas para resguardar a la población y asegurar la continuidad de los servicios públicos.

Rabat sostuvo que su presencia en la zona responde al mandato del presidente José Antonio Kast de mantener a las autoridades desplegadas en terreno durante la emergencia.

“El Presidente José Antonio Kast nos encomendó acompañar y representar al Gobierno en las instancias de coordinación desarrolladas en la Región de Atacama. La labor preventiva y el trabajo conjunto entre las autoridades, los municipios, las policías, las Fuerzas Armadas y los distintos servicios han sido excelentes”, señaló.

El ministro agregó que el monitoreo se concentrará “especialmente en las localidades que han enfrentado situaciones complejas en el pasado”.

La delegada presidencial regional de Atacama, Sofía Cid Versalovic, llamó a la ciudadanía a actuar con precaución y seguir únicamente la información entregada por canales oficiales.

“Llevamos varios días trabajando para prevenir y prepararnos ante este sistema frontal. Queremos llamar a la ciudadanía a mantenerse tranquila, pero también informada y preparada, siguiendo siempre los canales oficiales y las recomendaciones de las autoridades”, afirmó.

La autoridad regional detalló que se han coordinado labores preventivas en el río Copiapó y en la provincia del Huasco, además de disponer recursos para responder ante eventuales emergencias o situaciones de aislamiento.

Cierre preventivo de parques y paso fronterizo

En Atacama se dispuso el cierre preventivo de parques y reservas naturales, además del cierre del paso fronterizo San Francisco, como parte de las medidas adoptadas ante el evento meteorológico.

El despliegue del ministro Rabat continuará durante este viernes con actividades en terreno para monitorear la situación, supervisar el funcionamiento de los servicios dependientes del Ministerio de Justicia y mantener la coordinación con las autoridades regionales.