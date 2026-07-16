Senapred declara Alerta Roja para Arauco por aumento del caudal del río Pichilo

La Dirección Regional de Senapred Biobío canceló la Alerta Amarilla y declaró Alerta Roja para la comuna de Arauco por riesgo de desborde, en medio del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país.

La medida fue informada este jueves 16 de julio, a las 13:40 horas, luego de que la estación hidrométrica del río Pichilo registrara un incremento de caudal hasta alcanzar valores de umbral rojo.

Según el análisis técnico de riesgo, la condición supone un aumento del peligro para la población cercana a este curso de agua.

Río Pichilo alcanzó umbral rojo

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de Aguas (DGA) de la Región del Biobío, el río Pichilo presentó un aumento de caudal en la comuna de Arauco.

El umbral rojo establecido por la DGA corresponde a un nivel que puede llegar a producir daños en sectores poblados e infraestructura, y que podría requerir acciones como evacuaciones, defensas, disponibilidad de recursos humanos, maquinaria y equipos.

En consideración de estos antecedentes, Senapred Biobío, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, resolvió declarar Alerta Roja “a contar de este momento y hasta que las condiciones lo ameriten”.

Entre los cursos de acción definidos por la autoridad se encuentra la difusión de la alerta al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, medios de comunicación y comunidad.

El documento también contempla la movilización de recursos disponibles y de refuerzo para la atención y control del evento, además del alistamiento de recursos para una eventual evacuación de personas.

Asimismo, se instruyó el alistamiento de recursos extraordinarios para responder a situaciones de emergencia derivadas del desborde.

Senapred llamó a mantener especial atención en sectores cercanos a cauces, quebradas y zonas bajas con potencial de desborde o inundación.

El organismo recomendó permanecer atentos a las condiciones de ríos y esteros cercanos a viviendas, seguir las instrucciones de las autoridades y no exponerse a situaciones de riesgo.

Entre las medidas generales, se pidió no intentar cruzar cauces crecidos a pie o en vehículo, identificar zonas seguras y vías de evacuación, y conducir con máxima precaución o evitar desplazamientos por rutas cercanas a cursos de agua aumentados.

La alerta también instruye reforzar el monitoreo permanente sobre los caudales de quebradas y ríos, especialmente ante aumentos súbitos de escorrentía que puedan anticipar inundaciones.

Además, se pidió observar eventuales disminuciones abruptas de caudal, ya que podrían indicar un represamiento aguas arriba.