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Alerta Amarilla en Ñuble: Delegación de Punilla refuerza coordinación ante sistema frontal

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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla para la Región de Ñuble, en medio del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país.

La medida fue adoptada debido a que diversos sectores de la región han presentado alteraciones y emergencias producto de sistemas frontales sucesivos, mientras las condiciones meteorológicas actuales permiten prever un aumento en la extensión y severidad de la amenaza.

Ante este escenario, la Delegación Provincial de Punilla informó que reforzará la coordinación con Senapred y servicios regionales para adoptar medidas preventivas durante la emergencia.

El delegado provincial de Punilla, Cristóbal Jardua, señaló que los equipos se mantendrán monitoreando el avance del evento meteorológico y fortaleciendo el trabajo preventivo en la zona.

“Estaremos monitoreando constantemente junto a Senapred y servicios regionales el avance de este evento meteorológico, junto con fortalecer el trabajo preventivo que hemos estado realizando durante esta emergencia con la finalidad de dar mayor seguridad a nuestros vecinos”, afirmó.

La autoridad agregó que los equipos técnicos se mantienen preparados para actuar con cuadrillas desplegadas en apoyo a las familias que lo requieran, despejando rutas para mantener la conectividad y trabajando en la reposición del suministro eléctrico en sectores afectados.

Lluvias, viento y probabilidad de trombas marinas

De acuerdo con el reporte, hasta la noche del domingo 19 de julio se esperan precipitaciones moderadas a fuertes en toda la región.

Además, se pronostica viento moderado a fuerte hasta la noche del viernes 17 de julio, con rachas que podrían alcanzar hasta los 90 kilómetros por hora.

El director regional subrogante de Senapred, Cristian Matus, llamó a extremar las medidas de prevención, especialmente durante los desplazamientos.

“Se esperan vientos en promedio de 40 a 60 kilómetros por hora con rachas de hasta 90 km/h. Por esto reiteramos el llamado a la prevención, especialmente en desplazamientos. Si debe conducir, hágalo con extrema precaución y a evitar actividades al aire libre”, señaló.

El informe también advierte la probabilidad de ocurrencia de nubes convectivas asociadas a trombas marinas hasta el viernes 17 de julio en el sector litoral de la región.

Con la declaración de Alerta Amarilla, se movilizarán recursos de refuerzo y se alistarán recursos extraordinarios para atender eventuales situaciones de emergencia.

La Unidad Regional de Alerta Temprana mantendrá el monitoreo del territorio y de los puntos críticos, en coordinación con los Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres.

El objetivo será evaluar las situaciones de emergencia y coordinar las acciones de respuesta y rehabilitación necesarias para superar oportunamente las condiciones de afectación.

Adicionalmente, se mantiene una Alerta Temprana Preventiva nacional para las comunas del borde costero por marejadas anormales.

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