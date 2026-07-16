Mineduc amplía suspensión de clases para La Araucanía, BioBío y Ñuble por sistema frontal

Este jueves, el Ministerio de Educación informó la suspensión de clases para este viernes 17 de julio en las regiones deñ Ñuble, Biobío y La Araucanía, como medida preventiva ante el sistema frontal que afecta a gran parte del país.

La disposición se suma a la que ya había sido anunciada más temprano para Atacama, así como previamente para las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule, con el fin de resguardar la seguridad de las comunidades educativas frente a las condiciones meteorológicas previstas.

Según detalló la cartera, la medida tendrá carácter preventivo y aplicará para establecimientos públicos y privados, incluyendo los niveles de educación parvularia, básica y media en las zonas donde fue decretada.

En el caso de La Araucanía, la Seremi de Educación informó que la suspensión será total y abarcará las 32 comunas de la región, incluyendo salas cuna, jardines infantiles, escuelas y liceos de todas las dependencias.