Empresa informa “corte de agua de emergencia” en Curanilahue: Crecida de río “ha dificultado el normal funcionamiento del sistema”

El intenso sistema frontal que se desarrolla en la zona centro-sur del país ha dejado distintos efectos. Uno de ellos es el corte de agua de emergencia informado esta jornada en Curanilahue (Región del Biobío).

A través de un comunicado, la empresa Essbio comunicó que “a raíz de la compleja situación que enfrenta Curanilahue debido al intenso temporal que afecta a la zona centro sur del país, se deberá realizar un corte de emergencia en el suministro de agua potable”.

La compañía llamó a sus clientes a juntar cinco litros de agua para tener una “reserva para cubrir necesidades esenciales”.

En el documento también señalaron que han llevado a cabo “diversas maniobras operacionales para mantener la producción de agua potable; sin embargo, la crecida del río Curanilahue ha dificultado el normal funcionamiento del sistema”.

En el marco de la emergencia, Esbbio informó que desplegará un Plan de Suministro Alternativo de agua potable, poniendo a disposición “todos los recursos y esfuerzos que están a su alcance para enfrentar esta situación de fuerza mayor, resguardando la seguridad de sus equipos que trabajan en terreno”.

Durante la jornada se continuará monitoreando la situación y entregando información sobre la evolución del corte del suministro de agua.