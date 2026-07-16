Nuevo balance por sistema frontal: Senapred reporta más de 100 viviendas con daño menor y cerca de 150 albergados

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un nuevo balance por el sistema frontal que se desarrolla entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

En Atacama y Coquimbo la situación meteorológica es de “nubosidad parcial”, en Valparaíso y la RM está “cubierto con precipitaciones”, mientras que en O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía está “cubierto con precipitaciones y viento”.

Hasta ahora hay 152 personas albergadas en la Región Metropolitana, 1 en Ñuble y 4 en La Araucanía. En Maule hay 5 damnificados, en Biobío hay 34 y en La Araucanía hay 9.

Respecto a la afectación de viviendas, hay 6 en evaluación en Coquimbo, 1 con daño menor en la RM; en Ñuble hay 4 con daño menor y 24 en evaluación.

En Coquimbo, la comuna de Monte Patria tiene cuatro casas con voladura de techumbre por rachas de viento; mientras que en Salamanca una casa y un colegio sufrieron voladura de techumbre, además de una vivienda afectada por la caída de un árbol.

En el caso de Biobío, hay 5 con daño mayor, 94 con daño menor y 18 en evaluación, mientras que en La Araucanía hay 4 con daño mayor, 4 con daño menor y 1 en evaluación.

Balance del sistema frontal en la zona centro-sur

Senapred detalló que en la Región Metropolitana se cerraron de manera preventiva todos los parques metropolitanos y que hay coordinación con operadores turísticos y el cuerpo de Socorro Andino para la suspensión de actividades de montaña.

En distintos puntos de las comunas de La Pintana y Puente Alto se reportó la caída de árboles.

Adicionalmente, se cerraron de manera preventiva los accesos de montaña a Farellones, San José de Maipo, Parque Metropolitano, Parque Cordillera, Quebrada de Macul, Alta Cordillera Fiscal y Río Colorado.

También están cerradas las rutas de montaña G-21, Camino al Volcán, Cuesta Chada, Cuesta Los Ratones, Cuesta La Dormida.

En la comuna de Talagante se habilitaron tres albergues en los siguientes colegios: Liceo República de Grecia Sede Media, Escuela Manuel Rodríguez y Liceo Bicentenario de Talagante.

Y se estableció un perímetro de seguridad debido a la amenaza de remoción en masa en el sector donde está emplazado el campamento Ribera del Río. Se restringió el ingreso a la zona “mientras las condiciones de su declaración se mantengan”.

En la misma comuna se registró la caída de árboles sobre el tendido eléctrico, por lo que se suspendió el tránsito vehicular en camino a Peñaflor, Olivieto y Lonquén Sur.

Mientras que en Puente Alto se habilitó un albergue en la iglesia María Magdalena, donde hasta ahora hay 38 albergados.

Y se hizo un perímetro de seguridad por la amenaza de remoción en masa en el sector Valle Hermoso. Se restringió el acceso a la zona mientras se mantengan las condiciones meteorológicas.

Por otro lado, en la Región de O’Higgins, también se han caído árboles en diferentes sectores de las comunas de Pichidegua, Santa Cruz y La Estrella.

Se cerró preventivamente la Ruta I-45, en el sector de las Termas del Flaco.

En la comuna de San Fernando, “se estableció un perímetro de seguridad por amenaza de remoción en masa de 20 km en el sector Termas del Flaco y toda la Ruta I-45, restringiendo el ingreso a la zona mientras las condiciones de su declaración se mantengan”.

Y en Placilla se cerró la ruta I-40 a la altura del kilómetro 12,7, que conecta Placilla y San Fernando, debido a un socavón y al eventual desplazamiento de material.

En el Maule, Senapred reportó que en Parral hay 20 familias sin acceso vehicular en el sector Santa María.

En Constitución hay daños en el muelle Canotaje producto de las marejadas anormales y “voladuras de techumbres en diversos puntos de la comuna de Pelarco; se evalúa número de viviendas”.

En Ñuble hay anegamientos de caminos vecinales en las comunas de San Carlos, Cobquecura, Ñiquén y Coihueco, aunque sin afectación a viviendas.

En Biobío hay 30 damnificados y 4 viviendas con daño menor en Alto Biobío. Además de 4 personas damnificadas, 1 vivienda con daño mayor, 4 destruidas, 20 con daño menor y 18 con daños en evaluación en Tomé.

En Talcahuano hay 70 casas con daño menor por anegamiento, y en Santa Juana se han reportado 3 casas con daño menor.

En Lota, una persona resultó con lesiones tras la caída de un árbol.

En la misma región, la Ruta Q-61 (Los Ángeles – Alto Biobío) está habilitada con precaución en 1 pista para el tránsito, mientras se mantienen los trabajos de habilitación total.

Y el complejo fronterizo Pichachén permanece cerrado.

En la Región de La Araucanía hay ocho Servicios Sanitario Rural (SRR) sin suministro de agua potable por cortes de energía eléctrica y 1 de ellos por falla en la bomba.

Los complejos fronterizos Pino Hachado, Icalma y Mamuil Malal están cerrados.

Se reportó interrupción en la ruta CH-199, a la altura del kilómetro 66 (Villarrica), a raíz del deslizamiento de material.

Asimismo, se cerró la ruta R-807 en el sector Mallín del Treile-Rinconada debido a una grieta transversal y al desnivel en la calzada, producto del deslizamiento del terraplén.

Respecto a cortes de luz, hasta las 14:25 de este jueves hay un total de 583.315 clientes sin suministro eléctrico.

Las regiones más afectadas son La Araucanía con 208.263, Biobío con 123.202, Maule con 83.031 y Valparaíso con 62.447 personas sin servicio de electricidad.

Senapred recalcó que “estos cortes de energía eléctrica no necesariamente tienen como origen el sistema frontal”.