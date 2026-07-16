Sistema frontal: Gobierno extiende suspensión de clases a Atacama para este viernes

Este jueves, el Gobierno anunció la suspensión de clases para este viernes 17 de julio en la Región de Atacama, en el marco de las medidas preventivas adoptadas por el sistema frontal que afectará a parte del país.

Con esta decisión, Atacama se suma a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule, donde ya se había determinado la suspensión de clases para este viernes.

La decisión fue dada a conocer por el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, tras una reunión encabezada por el presidente José Antonio Kast en el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh).

“Queremos señalar que, junto a la suspensión de clases que ya está decretada para mañana entre las zonas de Coquimbo a Maule, se agrega para el día de mañana suspensión de clases en la región de Atacama“, informó Alvarado durante el balance.

La autoridad explicó que la medida busca resguardar a la comunidad escolar frente a las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas. “Queremos prevenir y cuidar fundamentalmente a los niños para no exponerlos a esas eventualidades climáticas que se nos aproximan”, afirmó.