Decretan alerta temprana preventiva para la Región de Aysén: Hay pronóstico de vientos, nevadas y heladas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para la Región de Aysén por el evento meteorológico que se desarrolla en la zona centro-sur del país.

Según información de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), hay dos avisos y una alerta vigentes en la región.

Los avisos son por viento normal a moderado en el sector insular norte y por nevadas normales a moderadas en la Patagonia Subandina Norte, fenómenos que se producirán entre este jueves 16 y viernes 17 de julio.

En tanto, la alerta corresponde a heladas moderadas a intensas en la Patagonia Subandina Norte, que ocurrirán entre el domingo 19 y el lunes 20 de julio.

Debido a ello, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Aysén, la Dirección Regional de Senapred declaró la medida, que estará vigente desde hoy jueves y se mantendrá “hasta que las condiciones así lo ameriten”.

La declaración de alerta “se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”, señaló Senapred.