Sistema frontal en Arauco: Alistan alerta roja en Pichilo y monitorean aumento del río en Curanilahue

Las autoridades de la provincia de Arauco se mantienen desplegadas en terreno ante el avance del sistema frontal y el aumento de caudales en distintos puntos de la zona.

Desde el puente peatonal de Galvarino, el delegado presidencial provincial de Arauco, Pedro Marileo, informó que en el sector de Pichilo, en la comuna de Arauco, se mantiene una situación de especial preocupación por el comportamiento del río.

“Ya tenemos la alerta amarilla en Pichilo, en la comuna de Arauco, en donde tenemos ya un caudal que está pasando desde amarillo a rojo, por tanto en algunos minutos más levantaremos una alerta roja para ese sector”, señaló.

Monitoreo en Curanilahue

Marileo también se refirió a la situación en Curanilahue, donde el río ha registrado un caudal mayor al esperado.

Sin embargo, destacó que los trabajos preventivos realizados por el municipio han permitido evitar, hasta ahora, afectaciones graves.

“El río ha tenido un cauce mayor de lo esperado, sin embargo, a raíz del trabajo que ha ido realizando el municipio acá de limpieza, no hemos tenido todavía situaciones graves que lamentar”, indicó.

La autoridad agregó que los equipos se mantienen atentos ante la posibilidad de que la situación se intensifique si continúan las precipitaciones.

El alcalde de Curanilahue, Luis Gengnagel, sostuvo que el principal foco de preocupación está en el río, debido al impacto que puede generar un eventual desborde en la población ribereña.

“Una vez que se desborda el río, obviamente toda la población ribereña, que es a lo largo de dos kilómetros, sufre los embates de estos problemas”, señaló.

La autoridad comunal afirmó que, por ahora, el cauce todavía mantiene capacidad para soportar algunas horas más de lluvia. No obstante, advirtió que la alerta podría activarse durante los próximos minutos por razones preventivas.

“Eso la gente tiene que tomarlo con calma. Si están viendo que todavía no hay problemas, es conveniente que suban sus cosas, los que tienen segundos pisos, suban sus camas, suban sus enseres”, recomendó.

Llamado a no acercarse a las riberas

Gengnagel insistió en que la comunidad debe evitar acercarse a las orillas del río, incluso si el nivel del agua aún no genera afectaciones visibles.

“También evitar acercarse a las orillas de la ribera del río. Nosotros estamos aquí hoy día porque estamos monitoreando la situación, estamos con el equipo municipal monitoreando todo lo que sucede, no por gusto”, afirmó.

El alcalde informó además algunos inconvenientes puntuales, como daños en el sector del estero Río Rana, donde se registraron afectaciones que deberán ser evaluadas una vez que baje el caudal.

También reportó deslizamientos menores y complicaciones asociadas al viento en sectores de cerros, donde algunas viviendas han sufrido daños en techumbres.

El delegado Pedro Marileo agregó que en otras comunas de la provincia se han registrado derrumbes y que los equipos se encuentran trabajando en esos puntos.

Además, informó cortes de luz e intermitencia en las señales telefónicas, por lo que se solicitó a las empresas adoptar medidas para recuperar los servicios.

“El llamado hoy día es a cuidarse, a no exponerse, no acercarse a la orilla de los caudales de los ríos”, sostuvo.

Las autoridades señalaron que el monitoreo continuará junto a los municipios de la provincia y reiteraron el llamado a extremar las medidas de precaución mientras se mantengan las lluvias.