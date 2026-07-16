Ministerio de Minería llama a pequeños mineros a suspender las faenas por sistema frontal

Ante el avance del sistema frontal que afecta a distintas zonas del país, el Ministerio de Minería llamó a los pequeños productores y trabajadores del sector a suspender las faenas cuando existan riesgos y trasladarse a lugares seguros mientras se mantengan las condiciones meteorológicas adversas.
Desde la cartera advirtieron que las precipitaciones, el aumento de caudales, posibles deslizamientos de material, la inestabilidad de los caminos y la baja visibilidad pueden aumentar los riesgos en las faenas, especialmente en sectores cordilleranos y precordilleranos.
El subsecretario de Minería, Álvaro González, recalcó que “la seguridad de las personas debe ser siempre nuestra principal prioridad. Por ello, hacemos un llamado a los pequeños mineros a suspender oportunamente las faenas y descender a lugares seguros mientras dure la emergencia. La prevención y el autocuidado son las herramientas más eficaces para evitar accidentes”.
El llamado fue reforzado por las autoridades regionales. En Atacama, el seremi de Minería, Jonathan Carmona, sostuvo que “hacemos un llamado a todos los dirigentes y pequeños productores a actuar con responsabilidad frente a este sistema frontal. Si existen condiciones de riesgo, suspendan oportunamente las faenas y resguárdense en lugares seguros”.
En la misma línea, el seremi de Coquimbo, Juan Carlos Salinas, afirmó: “Invitamos a todos los pequeños mineros de la Región de Coquimbo a privilegiar su seguridad. Si las condiciones representan un riesgo, suspendan las labores y diríjanse oportunamente a lugares seguros”.
Recomendaciones para los productores mineros
- Evaluar oportunamente la suspensión de las faenas cuando las condiciones representen un riesgo para las personas.
- Descender o trasladar equipos y maquinaria hacia lugares seguros.
- Revisar el estado de los caminos de acceso, botaderos, taludes, instalaciones, equipos y sistemas de drenaje.
- Verificar el funcionamiento de las vías de evacuación y de los sistemas de comunicación.
- Informar a todo el personal sobre los protocolos de actuación ante emergencias y reforzar las medidas de autocuidado.
- Estar atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas y seguir las
instrucciones de SENAPRED y de las autoridades competentes.
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