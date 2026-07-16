Presidente Kast no descarta decretar estado de catástrofe por lluvias: “Estamos analizando hora a hora la situación por regiones”

El presidente José Antonio Kast afirmó este jueves que el Gobierno evalúa “hora a hora” la evolución del sistema frontal que afecta a distintas zonas del país y no descartó avanzar hacia un estado de catástrofe u otra medida de excepción constitucional si las condiciones lo hacen necesario.

La declaración se dio tras ser consultado por la situación en el sur del país, donde se han registrado complicaciones producto de las lluvias, inundaciones y afectación a viviendas. Ante esto, el Mandatario aseguró que las decisiones se tomarán de acuerdo con los informes de los organismos técnicos y la evolución del escenario en cada región.

“Nosotros estamos analizando hora a hora la situación por regiones, porque esto es algo que va cambiando de acuerdo a la condición climática, pero siempre de acuerdo a la institucionalidad”, señaló Kast.

El Presidente agregó que el Ejecutivo ya ha adoptado medidas preventivas, como decretos para disponer de fondos de emergencia y la solicitud de apoyo de las Fuerzas Armadas ante la eventual necesidad de despliegue.

Respecto a la posibilidad de decretar un estado de catástrofe, Kast sostuvo que “si hay que avanzar hasta estado de catástrofe, de excepción constitucional, ya se están anticipando las medidas“, aunque remarcó que la decisión dependerá del análisis de las autoridades competentes.

“Vamos a tomar siempre las medidas que correspondan, de acuerdo a lo que las autoridades más entendidas nos vayan señalando“, afirmó el mandatario.