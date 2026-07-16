“Amiga, sepárate ya”: El libro de Coral Herrera que invita a las mujeres a dejar relaciones dañinas y a priorizar su bienestar

¿Alguna vez has visto o leído algo en redes sociales que te haya destrozado el corazón? Esa sensación de tener un nudo dentro del cuerpo que no se puede desenredar, sentir que te falta el aire y que te tiembla el cuerpo. No hay ganas de levantarse de la cama, el mundo se paraliza y, en ocasiones, hasta se esfuma el apetito.

En la adolescencia alguna vez hemos sentido estos síntomas, pero en la adultez nadie está a salvo de volver a vivir un episodio así, y con muchas más cosas en juego: desde pagar el arriendo hasta velar por el bienestar de nuestros hijos.

¿Quién tiene las herramientas para afrontar algo así? Nadie —siempre es aconsejable acudir a terapia—, pero, en el camino de una ruptura o al momento de pavimentar la decisión de cerrar un capítulo de nuestra historia, podemos nutrirnos de otras experiencias. Y eso es precisamente lo que propone el libro Amiga, sepárate ya, de la escritora e investigadora Coral Herrera Gómez, quien tiene un extenso currículum sobre temáticas de violencia de género, derechos humanos y también sobre la ética del amor, un concepto que no es tan conocido como la popular “responsabilidad afectiva”.

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Este libro es una invitación a construir una ética del amor a través de la experiencia personal, de las conversaciones con las redes de apoyo y de las celebraciones entre mujeres en la ciudad.

La pluma de Coral es cercana, no es academicista. El texto es como si estuvieras intercambiando WhatsApps y audios con una amiga, donde ambas deslizan reflexiones sobre las relaciones humanas. Si estás en una relación en la que predomina la turbulencia por sobre la paz, te invita a pensar en tu bienestar. O, si estás atravesando un duelo, te acompaña a cambiar la perspectiva: que termine un proyecto en pareja o familiar jamás será un fracaso si priorizaste salvaguardar tu integridad y no traicionar tus principios, sobre todo si estuviste inserta en un contexto de violencia.

Y también está dedicado a aquellas a quienes les pesa la soltería por el bombardeo romántico de las plataformas sociales, donde vemos constantemente parejas felices o deben soportar las bromas de generaciones mayores por ser las “solteronas de la familia”, comentarios absolutamente anticuados para estos tiempos.

A través de palabras sencillas y sin tanto tecnicismo, Coral nos invita a disfrutar el amor, no a evadirlo, pero siempre con cuidado. Que no te embobe estar en una relación y que priorices tu autonomía e independencia económica. Desarrollar la inteligencia emocional y contar con herramientas para que estar en pareja sea una opción y no una dependencia.

Y, a su vez, para quienes requieran un tiempo de soledad tras un término, este libro entrega un pequeño empujón para rearmarse en esta nueva etapa. Son 240 páginas que regalan lucecitas de colores en un momento gris, y también te recuerdan que no olvides disfrutar la vida. Tenemos solamente un paso por esta tierra, así que emprende este nuevo viaje acompañada: tus amigas serán tus mejores aliadas. Y si en este momento no tienes un grupo, quizás sea el momento de comenzar a buscarlo. ¿Cómo? Animándote a hacer esos proyectos que postergaste y abriéndote a conocer nuevas personas.

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