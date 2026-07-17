General Director de Carabineros ordenó el despliegue de todo el personal disponible para dar con sujeto que disparó a funcionarios en Lo Espejo

El General Director de Carabineros, Marcelo Araya ordenó el despliegue de todos los funcionarios disponibles para dar con el paradero del sujeto que disparó a dos funcionarios en Lo Espejo.
El hecho ocurrió cuando los efectivos de la policía uniformada realizaban un procedimiento de fiscalización realizado en la citada comuna de la Región Metropolitana.
El hecho ocurrió alrededor de las 10:40 horas en el sector de pasaje Las Carreras, mientras personal de la 42ª Comisaría Radiopatrullas desarrollaba labores de control preventivo.
Los funcionarios heridos corresponden a un subteniente y un cabo primero, quienes fueron trasladados hasta el Hospital de Carabineros.
Todos los medios especializados disponibles der Carabineros serán encabezados por personal del GOPE, con el propósito de ubicar y detener al sujeto responsable de herir a los Carabineros.
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