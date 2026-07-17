Ante cortes de luz: Experto explica cómo cuidar electrodomésticos del hogar y evitar que se dañen

El sistema frontal en la zona centro-sur del país ha dejado distintos cortes de luz, con más de 300 mil hogares que se mantienen sin suministro eléctrico.

Si bien en algunos casos esta interrupción puede durar algunos minutos, esta situación podría traer consecuencias como el daño a los electrodomésticos del hogar tras variaciones del voltaje, por ejemplo.

El ingeniero eléctrico y académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes, Miguel Torres, entregó algunas recomendaciones para proteger los equipos del hogar y evitar que se echen a perder.

El primer consejo es desenchufar los equipos electrónicos en caso de un corte de luz o cortar el suministro desde el tablero de la casa si es que se trata de una interrupción externa. Con ello “se reduce su exposición a posibles variaciones de voltaje cuando regrese la energía”.

Asimismo, es importante no sobrecargar enchufes ni alargadores. El profesional recomendó el uso de protectores de sobretensión certificados, los que interrumpen el paso de electricidad ante alzas bruscas de voltaje.

Cortes de luz: ¿Qué aparatos electrónicos son más vulnerables?

Los equipos que corren más riesgos son aquellos que tienen componentes electrónicos sensibles, como televisores, computadores, refrigeradores modernos, microondas, routers y módems.

El académico comentó que en el caso de equipos críticos, se pueden usar sistemas de respaldo que “permiten mantenerlos encendidos temporalmente y protegerlos frente a interrupciones o variaciones del suministro”.

Cuando regrese el suministro eléctrico, Torres llamó a actuar con paciencia, ya que durante los primeros minutos la luz podría mantenerse inestable.

En ese sentido, es importante volver a conectar los dispositivos de manera gradual. Antes de esto, también se deben revisar señales como olor a quemado, ruidos inusuales, luces intermitentes o fallas al encender.